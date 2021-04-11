В США задержали подозреваемую в убийстве трех своих детей женщину

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задержала женщину, подозреваемую в убийстве троих своих детей. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

По данным полиции, погибшие дети были младше пяти лет. В розыск объявили их мать, 30-летнюю латиноамериканку Лилиану Каррильо. Позже полицейские сообщили о ее задержании.

«Мы можем подтвердить, что Лилиана Каррильо — мать троих убитых детей, она считается единственной подозреваемой в этом деле», — отметили полицейские.

Как передает Los Angeles Times, тела детей обнаружила в квартире в Лос-Анджелесе их бабушка, она вызвала полицию. Сначала сообщалось, что дети скончались из-за ножевых ранений, однако власти пока не подтвердили причину смерти. Мотив преступления пока неясен.