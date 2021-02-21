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СК завел уголовное дело после убийства матерью двух детей в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства двух детей трех и 11 лет, сообщается на сайте управления ведомства по Москве.

По данным ведомства, вечером 20 февраля в квартире одного из домов по Ясному проезду женщина убила своих детей, а затем «причинила себе повреждение в области шеи».

Подозреваемую госпитализировали. Расследование взял на контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.

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Фото:Никита Попов / РБК

Столичная прокуратура начала проверку, по ее итогам ведомство надеется установить обстоятельства и причины произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что женщина после убийства пыталась покончить с собой. По данным собеседника агентства, она находилась в неадекватном состоянии.

Следственный комитет прокуратура дети Убийство уголовное дело
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