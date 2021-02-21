СК завел уголовное дело после убийства матерью двух детей в Москве

Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства двух детей трех и 11 лет, сообщается на сайте управления ведомства по Москве.

По данным ведомства, вечером 20 февраля в квартире одного из домов по Ясному проезду женщина убила своих детей, а затем «причинила себе повреждение в области шеи».

Подозреваемую госпитализировали. Расследование взял на контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.

Столичная прокуратура начала проверку, по ее итогам ведомство надеется установить обстоятельства и причины произошедшего.