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Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу ракетой «Вулкан» в Черном море

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж крейсера выполнил стрельбу по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 км.

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Крейсер «Москва» вышел в море накануне. В ходе учений моряки совместно с экипажами самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне. В целях безопасности морской полигон и прилегающую акваторию закрыли для судоходства.

В середине апреля учения в Черном море провели экипажи фрегата «Адмирал Макаров», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», тральщика «Иван Голубец» и больших десантных кораблей.

крейсер «Москва» ракета Черное море
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