Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу ракетой «Вулкан» в Черном море

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж крейсера выполнил стрельбу по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 км.

Крейсер «Москва» вышел в море накануне. В ходе учений моряки совместно с экипажами самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО флота отработали действия по противовоздушной обороне. В целях безопасности морской полигон и прилегающую акваторию закрыли для судоходства.