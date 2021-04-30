Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на пост замгоссекретаря
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.
В ближайшее время Нуланд будет приведена к присяге.
На этом же заседании сенаторы утвердили кандидатуру 78-летнего Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии с сентября 2013 года по январь 2017-го. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб.