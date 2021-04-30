Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на пост замгоссекретаря

В мае 2019 года Нуланд выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого она попала в черный список, составленный в ответ на санкции США, ей отказали в российской визе.

В январе избранный президент США Джо Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Американский лидер отметил, что она работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов».

Нельсон трижды избирался в Сенат от штата Флорида. Ранее был членом Палаты представителей. Во время работы в Конгрессе он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу, а в 2019 года вошел в состав консультативного совета NASA. Помимо этого, в 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 °C в рамках программы Space Shuttle.