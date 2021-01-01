Журналист Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира «Дождя»

Павел Лобков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил от ведения телеэфиров Павла Лобкова, сообщил журналист в Facebook.

«Я отстранен от эфира распоряжением главного редактора», — написал он.

Причину отстранения от работы в эфире журналист не назвал. РБК направил запрос гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой.

Летом 2020 года один из пользователей в Twitter, который проходил стажировку на телеканале «Дождь», обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. Молодой человек рассказал, что старший коллега также пытался переубедить его в собственной сексуальной ориентации. Позднее Лобков извинился за случившееся и заявил, что не заметил прихода «новой этики», в которой подобное поведение стало считаться недопустимым.