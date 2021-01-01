Технологии и медиа , 19 дек, 10:39
0
Журналист Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира «Дождя»
Павел Лобков
«Я отстранен от эфира распоряжением главного редактора», — написал он.
Причину отстранения от работы в эфире журналист не назвал. РБК направил запрос гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой.
Летом 2020 года один из пользователей в Twitter, который проходил стажировку на телеканале «Дождь», обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. Молодой человек рассказал, что старший коллега также пытался переубедить его в собственной сексуальной ориентации. Позднее Лобков извинился за случившееся и заявил, что не заметил прихода «новой этики», в которой подобное поведение стало считаться недопустимым.