Власти Киргизии сообщили о первом погибшем во время конфликта на границе

Фото: УВД Баткенской области

Во время перестрелки на киргизско-таджикской границе погиб гражданин Киргизии. Об этом сообщило «АКИpress» со ссылкой на Минздрав.

По данным министерства, медицинская помощь понадобилась еще 16 людям. Из них один лечится амбулаторно, остальных госпитализировали в организации здравоохранения Баткенской области.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». В Таджикистане уверены, что «Головной» принадлежит им, в Киргизии утверждают обратное. Власти Таджикистана отказались убрать камеры, между местными жителями обеих стран вспыхнула драка, из-за которой за медицинской помощью обратились четыре человека.

После инцидента Киргизия ввела режим ЧС в нескольких сельских округах Баткенской области.