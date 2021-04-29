Власти Киргизии сообщили о первом погибшем во время конфликта на границе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 74,38 (-0,56) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 90,15 (-0,28) Инвестиции, 13:15
Песков назвал условие ослабления роли доллара Экономика, 16:39 Кремль увидел участие «государства Х» в заговоре против Лукашенко Политика, 16:33 В Киргизии заявили о захвате погранзаставы Таджикистана Политика, 16:21 S&P обосновало возможность резкого роста долгов российских регионов Экономика, 16:18 Новый Lexus LX дебютирует до конца 2021 года Авто, 16:18 Дюков отреагировал на скандал с посещением судейской на матче «Спартака» Спорт, 16:16 Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой в регионах Политика, 16:14 Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких РБК Стиль и Victory Park, 16:12 Роспотребнадзор не согласовал выходные для детских садов Петербурга Общество, 15:51 Три дивизии ВДВ после учений в Крыму вернулись в пункты дислокации Политика, 15:50 В работе «Билайна» произошел сбой Технологии и медиа, 15:48 Война за чипы: сменят ли ARM процессоры x86 и почему все зависит от Apple Индустрия 4.0, 15:40 Предупредивших об угрозе гражданской войны французских военных накажут Политика, 15:39 Своенравные менеджеры и потеря клиентов: как управлять отделом продаж Pro, 15:35
Общество ,  
0 

Власти Киргизии сообщили о первом погибшем во время конфликта на границе

Фото: УВД Баткенской области
Фото: УВД Баткенской области

Во время перестрелки на киргизско-таджикской границе погиб гражданин Киргизии. Об этом сообщило «АКИpress» со ссылкой на Минздрав.

По данным министерства, медицинская помощь понадобилась еще 16 людям. Из них один лечится амбулаторно, остальных госпитализировали в организации здравоохранения Баткенской области.

Киргизия ввела режим ЧС в селах на границе с Таджикистаном из-за столба
Общество
Фото:INTERVYU-TJ / YouTube

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». В Таджикистане уверены, что «Головной» принадлежит им, в Киргизии утверждают обратное. Власти Таджикистана отказались убрать камеры, между местными жителями обеих стран вспыхнула драка, из-за которой за медицинской помощью обратились четыре человека.

После инцидента Киргизия ввела режим ЧС в нескольких сельских округах Баткенской области.

Военные Киргизии и Таджикистана вмешались в начавшийся из-за столба бой
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Позднее ситуация обострилась, в конфликт вмешались военные Киргизии и Таджикистана. В Баткенском районе между ними завязалась перестрелка. В Бишкеке ответственность за происходящее возложили на Душанбе. В свою очередь, в Таджикистане утверждают, что киргизские военные открыли огонь по таджикским пограничникам, когда те находились на территории своей страны, в результате чего пострадали, в том числе, мирные жители.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
Киргизия Таджикистан граница конфликт
Материалы по теме
Военные Киргизии и Таджикистана вмешались в начавшийся из-за столба бой
Политика
Киргизия ввела режим ЧС в селах на границе с Таджикистаном из-за столба
Общество
Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter