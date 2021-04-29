Минкульт Украины внес Моргенштерна в черный список

Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и запретило ему въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По обращению Службы безопасности Украины (СБУ) рэп-исполнитель и музыкант Валеев Алишер (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Причина, по которой Валеев внесен в черный список, не уточняется.

РБК обратился за комментарием к представителю артиста.