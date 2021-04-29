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Минкульт Украины внес Моргенштерна в черный список

Моргенштерн (Алишер Валеев)
Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и запретило ему въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По обращению Службы безопасности Украины (СБУ) рэп-исполнитель и музыкант Валеев Алишер (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Причина, по которой Валеев внесен в черный список, не уточняется.

РБК обратился за комментарием к представителю артиста.

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В конце января украинское Минкультуры внесло в черный список сразу пять российских артистов. В список попали: Ольга Кормухина и Ольга Засульская (Лоя), а также певцы Игорь Саруханов и Марк Тишман и бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Украинские власти начали запрещать въезд на территорию Украины артистам, политикам и общественным деятелям после присоединения Крыма к России в марте 2014 года.

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Внесение в черный список предполагает запрет выдавать прокатные удостоверения фильмам с лицами, внесенными в этот перечень. Согласно закону, Госкино Украины может отказать в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в черный список. Возможность вносить артистов в черный список по решению СБУ, Совбеза, а также Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания предусмотрена ст. 15 закона «О кинематографии».

Всего в черном списке числится 181 человек. Среди них граждане не только России, но и других стран: кинорежиссеры Эмир Кустурица, Микеле Плачидо и солист группы Limp Bizkit Фред Дерст.

Украина Моргенштерн черный список Минкульт Украины
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