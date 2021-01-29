Украина внесла пять российских артистов в черный список

Здание Министерства культуры Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

Министерство культуры и информационной политики Украины по требованию Совбеза и Службы безопасности страны внесло еще пять российских артистов в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В черный список попали певицы Ольга Кормухина и Ольга Засульская (Лоя), а также певцы Игорь Саруханов и Марк Тишман, бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Письма с соответствующими требованиями Министерство культуры получило 18 января.

«Процедура осуществляется автоматически, поскольку, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, включать или не включать в списки, МКИП не наделено», — говорится в сообщении.

Ольга Кормухина сказала РБК, что разделяет народ Украины и тех, кто принимает решение. По ее словам, к недавно выложенному сольному концерту артистки было много положительных отзывов с Украины.

«А еще говорят, что культура ничего не решает. С культуры все и начинается. Я благодарю СБУ и всех, кто принимал это решение, благодарю за высокую оценку моих заслуг. Благодарю искренне и обижаюсь только, почему так долго не могли признать мои заслуги в области культуры. Значит то, что я делаю, действительно имеет цену», — добавила Кормухина.