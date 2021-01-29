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Политика ,  
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Украина внесла пять российских артистов в черный список

Здание Министерства культуры Украины в Киеве
Здание Министерства культуры Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

Министерство культуры и информационной политики Украины по требованию Совбеза и Службы безопасности страны внесло еще пять российских артистов в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В черный список попали певицы Ольга Кормухина и Ольга Засульская (Лоя), а также певцы Игорь Саруханов и Марк Тишман, бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Письма с соответствующими требованиями Министерство культуры получило 18 января.

«Процедура осуществляется автоматически, поскольку, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, включать или не включать в списки, МКИП не наделено», — говорится в сообщении.

Ольга Кормухина сказала РБК, что разделяет народ Украины и тех, кто принимает решение. По ее словам, к недавно выложенному сольному концерту артистки было много положительных отзывов с Украины.

«А еще говорят, что культура ничего не решает. С культуры все и начинается. Я благодарю СБУ и всех, кто принимал это решение, благодарю за высокую оценку моих заслуг. Благодарю искренне и обижаюсь только, почему так долго не могли признать мои заслуги в области культуры. Значит то, что я делаю, действительно имеет цену», — добавила Кормухина.

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Фото:David McNew / Getty Images

«Во-первых, это странно. Во-вторых, это не мнение народа 100%. Что тут говорить, какая-то небольшая группа людей решает такие вопросы. Я абсолютно уверен, что люди, народ не согласен с ними по поводу запрета. Речь идет о политической акции, она к народной любви никакого отношения не имеет», — отметил Саруханов.

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РБК обратился за комментарием к представителю Ольги Засульской и Дениса Клявера.

Возможность вносить артистов в черный список по решению СБУ, Совбеза, а также Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания предусмотрена ст. 15 закона Украины «О кинематографии». Эта же статья предполагает запрет выдавать прокатные удостоверения с лицами, внесенными в этот перечень.

Украинские власти начали запрещать въезд на территорию Украины артистам, политикам и общественным деятелям после присоединения Крыма к России в марте 2014 года.

Всего в черном списке числятся 164 человека. Среди них не только граждане России, но и других стран: кинорежиссеры Эмир Кустурица, Микеле Плачидо и солист группы Limp Bizkit Фред Дерст.

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