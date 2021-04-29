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В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, во время которого будет в том числе запрещено жарить шашлыки на природе. Об этом РБК сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

«С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим», — отмечается в сообщении.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В Подмосковье нельзя будет жарить шашлыки на природе, разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор, в том числе на дачных участках.

Местные жители смогут готовить шашлыки на своих дачных участках, но только соблюдая положенные правила. В частности, мангал должен быть стационарным, стоять не ближе пяти метров от зданий, в радиусе двух метров от мангала не должно быть мусора. Под рукой отдыхающие должны иметь первичные средства пожаротушения.

В областном главке МЧС пояснили введенные ограничения частыми возгораниями в Московской области. По данным спасателей, сейчас пожарные выезжают на тушение возгораний травы в среднем более 200 раз за сутки.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении длинных майских выходных. Россияне будут дополнительно отдыхать с 4 по 7 мая. Изначально нерабочими днями были только 3 и 10 мая.

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