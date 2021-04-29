В Подмосковье с 1 мая запретят жарить шашлыки на природе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, во время которого будет в том числе запрещено жарить шашлыки на природе. Об этом РБК сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

«С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим», — отмечается в сообщении.

В Подмосковье нельзя будет жарить шашлыки на природе, разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор, в том числе на дачных участках.

Местные жители смогут готовить шашлыки на своих дачных участках, но только соблюдая положенные правила. В частности, мангал должен быть стационарным, стоять не ближе пяти метров от зданий, в радиусе двух метров от мангала не должно быть мусора. Под рукой отдыхающие должны иметь первичные средства пожаротушения.