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Фигурант дела о смерти актера Марьянова получил условный срок

У реабилитационного центра, в котором наблюдался Марьянов, не было лицензии. Суд установил, что актеру вовремя не оказали медицинскую помощь
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Мосунову приговорили к трем годам условно в рамках дела о смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2, ст. 238 УК), а также по статье об оставлении в опасности (ст 125 УК). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до шести лет, по второй — лишение свободы до года.

«Интерфакс» пишет, что суд также взыскал с нее компенсацию размере 1 млн руб. за моральный вред.

Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым
Фотогалерея 
Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября. Ему было 47 лет. По предварительной <a href="http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e4f22c9a79472c24ae8fde">информации</a>, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Суд установил, что Мосунова была директором коммерческой структуры, которая занималась «социальной реабилитацией, ресоциализацией и адаптацией людей с девиантным поведением, в том числе имеющих химическую и иные виды зависимостей». Как отмечается на сайте прокуратуры, для работы центра Мосунова привлекла персонал, у которого не было медицинского образования, «без надлежащего оформления всех необходимых документов». Также организация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, суд установил, что после ухудшения состояния здоровья актеру Марьянову, у которого были заболевания вен на ногах, не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он умер.

Следствие раскрыло подробности смерти актера Марьянова
Общество

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. Причиной смерти медики называли оторвавшийся тромб. В крови у актера обнаружили галоперидол и феназепам, которые ему вводили незадолго до смерти.

По версии следствия, актер находился в центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. В течение последнего дня Марьянов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, а сотрудники «не менее десяти раз» сообщали Мосуновой о необходимости его госпитализации, отмечали в ведомстве. Несмотря на это, директор центра никак не отреагировала на жалобы Марьянова и «запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить адаптацию актера в стенах своего центра», говорили в СК. Мосунова свою вину не признавала.

Марьянов известен ролями в фильме «День радио», в спектакле «Юнона и Авось». Также он сыграл в фильмах «Боец», «Дорогая Елена Сергеевна», «Выше Радуги» и других. Как театральный актер он работал в «Ленкоме», в театре имени Моссовета играл в спектакле «Ladies night», сотрудничал с «Квартетом И».

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Дмитрий Марьянов СК суд центр реабилитации новости
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