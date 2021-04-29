Фигурант дела о смерти актера Марьянова получил условный срок

У реабилитационного центра, в котором наблюдался Марьянов, не было лицензии. Суд установил, что актеру вовремя не оказали медицинскую помощь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Мосунову приговорили к трем годам условно в рамках дела о смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2, ст. 238 УК), а также по статье об оставлении в опасности (ст 125 УК). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до шести лет, по второй — лишение свободы до года.

«Интерфакс» пишет, что суд также взыскал с нее компенсацию размере 1 млн руб. за моральный вред.

Суд установил, что Мосунова была директором коммерческой структуры, которая занималась «социальной реабилитацией, ресоциализацией и адаптацией людей с девиантным поведением, в том числе имеющих химическую и иные виды зависимостей». Как отмечается на сайте прокуратуры, для работы центра Мосунова привлекла персонал, у которого не было медицинского образования, «без надлежащего оформления всех необходимых документов». Также организация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.