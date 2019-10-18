Следствие раскрыло подробности смерти актера Марьянова

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где незадолго до смерти находился актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России по Московской области.

Женщина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (оставление человека в опасности), ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, Марьянов находился в медцентре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. В течение последнего дня актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, а сотрудники «не менее десяти раз» сообщали Богдановой о необходимости его госпитализации, отметили в ведомстве. Несмотря на это, директор центра никак не отреагировала на жалобы Марьянова и «запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить адаптацию актера в стенах своего центра».

Проигнорировав запрет Богдановой, скорую помощь для Марьянова вызвал один из посетителей реабилитационного центра. Актера доставили в больницу, где он и скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта СК, сохранить жизнь Марьянову можно было бы при своевременном направлении в больницу, после первых же жалоб на боли, до того как развился тяжелый шок.

Кроме того, следствие установило, что Богданова давала указания вводить Марьянову сильнодействующие препараты галоперидол и феназепам, которые могут применяться только по назначению лечащего врача. Они были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности.