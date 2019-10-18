Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
Губернатор Кубани назвал нелепой инициативу Рады по «возвращению» региона Политика, 11:12 В Челябинске учительница умерла во время конкурса чтецов Общество, 11:09 Сотрудники ФСБ начали следственные действия в УВД на западе Москвы Общество, 11:01 Под Екатеринбургом нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика Общество, 11:00 Не удержал позицию: Bitcoin опустился ниже $7970 Крипто, 11:00 В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска Общество, 10:56 Умный офис: уменьшаем офисную рутину РБК и Xerox, 10:54 В «Гринпис Россия» сочли недостаточным запрет пластиковых пакетов Общество, 10:45 Управление корпоративным автопарком Конференции, 10:39 Следствие раскрыло подробности смерти актера Марьянова Общество, 10:36 В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты Общество, 10:33 Forbes назвал инвестора из Буффало из иска к компаниям из ICO Telegram Технологии и медиа, 10:27 Сможете ли вы открыть бизнес. Тест РБК и HUAWEI, 10:24 В Магадане задержали избивших местного журналиста мужчин Общество, 10:19
Общество ,  
0 
Следствие раскрыло подробности смерти актера Марьянова

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где незадолго до смерти находился актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России по Московской области.

Женщина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (оставление человека в опасности), ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, Марьянов находился в медцентре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. В течение последнего дня актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге, а сотрудники «не менее десяти раз» сообщали Богдановой о необходимости его госпитализации, отметили в ведомстве. Несмотря на это, директор центра никак не отреагировала на жалобы Марьянова и «запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить адаптацию актера в стенах своего центра».

Проигнорировав запрет Богдановой, скорую помощь для Марьянова вызвал один из посетителей реабилитационного центра. Актера доставили в больницу, где он и скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта СК, сохранить жизнь Марьянову можно было бы при своевременном направлении в больницу, после первых же жалоб на боли, до того как развился тяжелый шок.

Кроме того, следствие установило, что Богданова давала указания вводить Марьянову сильнодействующие препараты галоперидол и феназепам, которые могут применяться только по назначению лечащего врача. Они были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности.

Сама Богданова свою вину не признала.

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. Причиной смерти медики называли оторвавшийся тромб. В крови у актера обнаружили галоперидол и феназепам, которые ему вводили незадолго до смерти.

Теги: СК России, Дмитрий Марьянов, актер
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter