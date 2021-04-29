Песков назвал условие ослабления роли доллара

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Роль доллара США в мире начнет падать, как только другие страны засомневаются в его стабильности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны — эмитента доллара, люди начнут уходить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, доля доллара в торговых операциях России уже сокращается из года в год.

Ранее в апреле глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.