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Песков назвал условие ослабления роли доллара

Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,510 +0,13% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Роль доллара США в мире начнет падать, как только другие страны засомневаются в его стабильности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны — эмитента доллара, люди начнут уходить», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам Пескова, доля доллара в торговых операциях России уже сокращается из года в год.

Ранее в апреле глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка России сообщил, что доля российского экспорта в долларах в четвертом квартале упала ниже 50%. В первую очередь на это повлияла торговля с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Агентство отметило, что свое влияние оказали и международные санкции против России. Центральный банк сократил запасы казначейских облигаций США в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро.

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