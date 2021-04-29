Роспотребнадзор не согласовал выходные для детских садов Петербурга

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Детские сады в Санкт-Петербурге, по рекомендации Роспотребнадзора, с 4 по 7 мая будут работать в дежурном режиме и без формирования дежурных групп. Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.

«Роспотребнадзор не согласовал открытие дежурных групп, поэтому детские сады будут работать в дежурном режиме — то есть в зависимости от потребности», — сказали там.

РБК направил запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

В пресс-службе городского комитета по образованию РБК подтвердили информацию о режиме работы детских садов и также указали, что такое решение было принято в том числе с учетом позиции Роспотребнадзора.

В комитете по образованию пояснили, что непрерывная работа дошкольных учреждений связана с нуждами граждан, которые по долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни и которым необходимо где-то оставлять детей в это время. 28 апреля на сайте комитета по образованию Санкт-Петербурга было опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное председателем Натальей Путиловской.