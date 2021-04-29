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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор не согласовал выходные для детских садов Петербурга

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Детские сады в Санкт-Петербурге, по рекомендации Роспотребнадзора, с 4 по 7 мая будут работать в дежурном режиме и без формирования дежурных групп. Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.

«Роспотребнадзор не согласовал открытие дежурных групп, поэтому детские сады будут работать в дежурном режиме — то есть в зависимости от потребности», — сказали там.

РБК направил запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

В пресс-службе городского комитета по образованию РБК подтвердили информацию о режиме работы детских садов и также указали, что такое решение было принято в том числе с учетом позиции Роспотребнадзора.

В комитете по образованию пояснили, что непрерывная работа дошкольных учреждений связана с нуждами граждан, которые по долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни и которым необходимо где-то оставлять детей в это время. 28 апреля на сайте комитета по образованию Санкт-Петербурга было опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное председателем Натальей Путиловской.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

23 апреля президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время обсуждения эпидемической обстановки в стране. Она объяснила необходимость этой меры снижением рисков более активного распространения коронавирусной инфекции.

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В пресс-службе Минтруда после решения президента объясняли, что компании, сотрудники которых работают на удаленке, могут продолжить работу во время майских выходных. Работодатели должны сами решить внутренними приказами, кто и в каком количестве выходит на смены в продовольственные магазины и на предприятия непрерывного цикла. Минобрнауки приняло решение отправить студентов на каникулы с 1 по 10 мая.

В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам провести праздники за городом или на даче в кругу семьи, а также не ходить в гости не принимать гостей во избежание заражения COVID-19. В ведомстве посоветовали отказаться от отдыха в компании, в том числе во время прогулок и пикников на природе, и поздравлять друг друга дистанционно.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

детский сад майские праздники Роспотребнадзор Санкт-Петербург
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