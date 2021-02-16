СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски

Мясопереработчики попросили ретейлеров повысить закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья, узнал «Коммерсантъ». В то же время в Минсельхозе оснований для этого не увидели

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мясопереработчики направили запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей торговых сетей.

Поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%, рассказали изданию в «Ленте», которая получила обращения от производителей.

Эту информацию также подтвердил источник издания в другой крупной сети. По его словам, в некоторых случаях производители пообещали растянуть повышение цен на несколько месяцев.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») изданию сообщили, что рассматривают все обращения поставщиков. В Metro, Auchan, «Магните», «Дикси» и «ВкусВилле» не предоставили комментарии.

По информации крупного переработчика мяса, стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за килограмм по сравнению с 92 руб. в феврале 2020 года, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, сообщил «Коммерсантъ».