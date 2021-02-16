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СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски

Мясопереработчики попросили ретейлеров повысить закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья, узнал «Коммерсантъ». В то же время в Минсельхозе оснований для этого не увидели
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мясопереработчики направили запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей торговых сетей.

Поставщики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%, рассказали изданию в «Ленте», которая получила обращения от производителей.

Эту информацию также подтвердил источник издания в другой крупной сети. По его словам, в некоторых случаях производители пообещали растянуть повышение цен на несколько месяцев.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») изданию сообщили, что рассматривают все обращения поставщиков. В Metro, Auchan, «Магните», «Дикси» и «ВкусВилле» не предоставили комментарии.

По информации крупного переработчика мяса, стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за килограмм по сравнению с 92 руб. в феврале 2020 года, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, сообщил «Коммерсантъ».

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Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Минсельхозе сообщили изданию, что еще не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве добавили, что не видят причин для роста цен, поскольку в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

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Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подтвердил в беседе с изданием, что в опте наблюдается дисбаланс: в декабре из-за вспышек африканской чумы свиней пришлось уничтожить до 500 тыс. животных. Однако руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что рост цен на свинину не основная причина, по которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию. По его словам, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. В то же время в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию, отметил в беседе с изданием эксперт.

Стоимость мяса цыпленка-бройлера растет из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну, сообщил изданию президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Помимо этого, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, из-за чего сократились поголовье и производство, и в результате многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств, отметил он.

Автор
Виктория Полякова
колбаса цены на продукты
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