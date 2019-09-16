На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На киргизско-таджикской границе в Баткенской области произошла перестрелка, в результате которой погиб киргизский военнослужащий. О стрельбе со ссылкой на погранслужбу Киргизской Республики сообщает агентство 24.kg.

Данные о стрельбе также подтверждает погранслужба Таджикистана, передает агентство «Ховар». В сообщении таджикской погранслужбы также говорится, что стрельбу по мирным гражданам открыла киргизская сторона.

Причиной конфликта, как сообщает погранслужба Киргизии, стало строительство некоего объекта гражданами Таджикистана на неописанном участке государственной границы. В ответ житель Киргизии начал возводить забор на этой же территории. «Таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от кыргызстанца остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку», — цитирует сообщение погранслужбы агентство.

Согласно версии таджикской стороны, Киргизия нарушила двусторонние соглашения, регулирующие отношения на спорных территориях, и мобилизовала на место событий 250–300 человек для строительства «неизвестного сооружения». Эти люди «прибегли к провокационным действиям» и около 19 часов по местному времени (17:00 мск) открыли огонь по гражданам Таджикистана, некоторые из них получили ранения. К 21:30 по местному времени (19:30 мск) перестрелка прекратилась.

Пограничные представители Киргизии и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации конфликта, указывает погранслужба Киргизии.