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Политика ,  
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Управляющего отделом ПФР в Красноярске обвинили в растрате и взятке

Денис Майборода
Денис Майборода (Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации)

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда России в крае Дениса Майбороды, его обвиняют в растрате и в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве считают, что в 2015 и 2017 годах Майборода вместе со своим заместителем заключили госконтракты на покупку нежилых помещений по завышенной стоимости и таким образом совершили растрату средств Пенсионного фонда в размере более 100 млн руб. В тот же период Майборода с помощью своего заместителя получил от представителей организаций за помощь в заключении таких контрактов взятку размером более 18 млн руб. Ранее издание «Тайга.инфо» писало, что Майборода не признает свою вину. Обвинение выдвинули по двум статьям: ч. 4 ст. 160 УК (растрата) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Красноярска.

В январе 2020 года Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал Майбороду по подозрению в получении взятки и заключил его под стражу на месяц.

Онлайн-газета Newslab.ru сообщает, что Майборода пришел работать в управление ПФР Ленинского района Красноярска в 2003 году. В 2013 году он стал заместителем управляющего отделением ПФР по краю, а с 2014 года был исполняющим обязанности управляющего региональным отделением ПФР. Управляющим краевым Пенсионным фондом Майборода стал в 2016 году.

Арестован замглавы отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю
Общество

В 2018 году заместитель Майбороды Алексей Трофимов был задержан сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. Правоохранительные органы считают, что в конце 2017 года Трофимов организовывал открытый аукцион на покупку двух административных зданий площадью 1,7 тыс. кв. м за 130 млн руб., однако следствие установило, что реальная стоимость зданий составляет 54 млн руб. В фонде изъяли документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Сейчас уголовное дело в отношении Трофимова находится в производстве суда, уточнила прокуратура.

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