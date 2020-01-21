Суд арестовал управляющего отделением ПФР в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд города Красноярска арестовал управляющего отделением Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере, рассказала РБК пресс-секретарь Железнодорожного краевого суда Красноярска Елизавета Галицкая.

«Был заключен под стражу на срок один месяц, до 19 февраля 2020 года включительно», — сказала Галицкая.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю на звонки РБК не ответили.

Майборода возглавляет региональное отделение ПФР с 2014 года: сначала он был исполняющим обязанности, а в 2016-м стал управляющим.

В ноябре 2018 года в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств был задержан заместитель управляющего ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов. Дело было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц регионального ПФР по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).