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Суд арестовал управляющего отделением ПФР в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд города Красноярска арестовал управляющего отделением Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере, рассказала РБК пресс-секретарь Железнодорожного краевого суда Красноярска Елизавета Галицкая.

«Был заключен под стражу на срок один месяц, до 19 февраля 2020 года включительно», — сказала Галицкая.

В отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю на звонки РБК не ответили.

Майборода возглавляет региональное отделение ПФР с 2014 года: сначала он был исполняющим обязанности, а в 2016-м стал управляющим.

В ноябре 2018 года в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств был задержан заместитель управляющего ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов. Дело было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц регионального ПФР по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в конце 2017 года краевой Пенсионный фонд провел открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 кв. м, которые предназначались для нужд фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составляла более 130 млн руб., однако следствие установило, что реальная стоимость зданий была около 54 млн руб.

В рамках следственных действий в служебных кабинетах и квартирах ряда работников ПФР по Красноярскому краю были изъяты документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт.

В декабре 2019 года Третий арбитражный апелляционный суд Красноярского края отказался признать законной сделку по покупке недвижимости для регионального отделения ПФР.
 

Теги: ПФР, Красноярский край, арест, новости РБК
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