В центре Хабаровска отключился свет из-за аварии на электросетях

Вид Хабаровска (Фото: khabarovskadm.ru)

В Хабаровске из-за аварии на электросетях было нарушено электроснабжение на 19 улицах. Об этом сообщает издание DVHAB со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

«Произошла авария на сетях «Хабаровской горэлектросети», с причинам разбираются», — сообщили в службе. Электричества не было в Центральном районе города.

Подача электричества была восстановлена примерно в 12:55 по местному времени (5:55 мск).

РБК направил запрос в АО «Хабаровская горэлектросеть».