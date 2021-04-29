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В центре Хабаровска отключился свет из-за аварии на электросетях

Вид Хабаровска
Вид Хабаровска (Фото: khabarovskadm.ru)

В Хабаровске из-за аварии на электросетях было нарушено электроснабжение на 19 улицах. Об этом сообщает издание DVHAB со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

«Произошла авария на сетях «Хабаровской горэлектросети», с причинам разбираются», — сообщили в службе. Электричества не было в Центральном районе города.

Подача электричества была восстановлена примерно в 12:55 по местному времени (5:55 мск).

РБК направил запрос в АО «Хабаровская горэлектросеть».

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Перебои с электричеством произошли в Хабаровском крае также в октябре прошлого года. Тогда без света остались более 36 тыс. местных жителей в 40 населенных пунктах края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. К авариям на электросетях привели сильный ветер (до 25 м/с) и выпадение мокрого снега.

Хабаровск электроснабжение свет Хабаровский край
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