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Более 60 тыс. жителей Владивостока вернули электроснабжение

В Первомайском районе Владивостока удалось полностью восстановить электроснабжение. В нем проживают более 60 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

«В настоящее время восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки.

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Подача электричества в некоторых районах Приморского края прекратилась после того, как 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь и тайфун. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Из-за этого также возникли проблемы с сотовой связью. Кроме того, было частично нарушено движение автобусов и машин.

22 ноября директор Владивостокского предприятия электрических сетей Михаил Никуленко заявил, что проблемы с электричеством будут устранены в течение трех дней. На тот момент в регионе без света оставались 94 тыс. человек, а без отопления — 18 тыс.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, по предварительным оценкам, для полного восстановления электроснабжения необходимо около 180 млн руб.

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