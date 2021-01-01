Более 60 тыс. жителей Владивостока вернули электроснабжение

В Первомайском районе Владивостока удалось полностью восстановить электроснабжение. В нем проживают более 60 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

«В настоящее время восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки.

Подача электричества в некоторых районах Приморского края прекратилась после того, как 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь и тайфун. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Из-за этого также возникли проблемы с сотовой связью. Кроме того, было частично нарушено движение автобусов и машин.