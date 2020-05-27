В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

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Киевский окружной административный суд признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский на своем Telegram-канале.

«Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии «Галичина» нацистской!» — написал депутат.

Весной 2017 года украинское издание «Страна.ua» направило запрос в Институт национальной памяти Украины с просьбой разъяснить, подпадает ли использование символики дивизии СС «Галичина» под запрет украинского закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Директор Института Владимир Вятрович ответил изданию, что данная символика не указана в перечне закона и потому не запрещена к распространению и публичному использованию на территории Украины.

После этого глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова подала в суд иск к Институту национальной памяти с требованием признать незаконным ответ Вятровича, уточняет «Грати».