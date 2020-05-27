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В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Киевский окружной административный суд признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский на своем Telegram-канале.

«Только что суд вынес решение по делу о признании символики эсэсовской дивизии «Галичина» нацистской!» — написал депутат.

Весной 2017 года украинское издание «Страна.ua» направило запрос в Институт национальной памяти Украины с просьбой разъяснить, подпадает ли использование символики дивизии СС «Галичина» под запрет украинского закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Директор Института Владимир Вятрович ответил изданию, что данная символика не указана в перечне закона и потому не запрещена к распространению и публичному использованию на территории Украины.

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После этого глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова подала в суд иск к Институту национальной памяти с требованием признать незаконным ответ Вятровича, уточняет «Грати».

Киевский суд рассмотрел 27 мая иск Мясниковой и признал незаконными действия института. Он также обязал учреждение «воздержаться от распространения выводов» о том, что дивизия СС «Галичина» не является нацистской. Как отметил Бужанский, сам Вятрович не явился на заседание суда.

Теги: Киев, Украина, СС
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