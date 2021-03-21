Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Пушкина оценила выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин Общество, 03:17 На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского Политика, 03:01 Посол Антонов заявил о предстоящей работе по анализу отношений с США Политика, 02:27 Российские гандболистки отобрались на Олимпиаду в Токио Спорт, 02:15 Российский боксер защитил сразу два титула чемпиона мира Спорт, 01:33 В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики Экономика, 01:01 Байден назвал Харрис умнее себя Политика, 00:59 В Дании умер сотрудник больницы после прививки AstraZeneca Общество, 00:11 В Сети появились фотографии захода американского эсминца в Черное море Политика, 20 мар, 23:25 Карацев рассказал о секрете стабильной игры на турнирах серии ATP Спорт, 20 мар, 23:18 Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского Политика, 20 мар, 23:10 Что приготовить: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 20 мар, 23:09 Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V» Общество, 20 мар, 23:01 ВТБ вернется в число акционеров «Первого канала» Технологии и медиа, 20 мар, 22:27
Политика ,  
0 

На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского

В Киеве завели уголовное дело по статье «Хулиганство» после акции в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которая прошла у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского
Политика

По данным ведомства, за совершение противоправных действий во время митинга полицейские задержали «одного из самых агрессивных участников», уроженца Винницкой области 1995 года рождения. В полиции отметили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Накануне у здания офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченый ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет. Участники акции требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко и активиста Руслана Демчука в конце февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Их признали виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко и Демчук держали депутата в подвале и заставляли отказаться от мандата. Сам Стерненко вину не признает и заявляет о политической мотивированности дела.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»
Владимир Зеленский Украина акции протеста
Материалы по теме
Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве
Общество
Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter