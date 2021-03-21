На Украине завели уголовное дело после акции протеста у офиса Зеленского

В Киеве завели уголовное дело по статье «Хулиганство» после акции в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которая прошла у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за совершение противоправных действий во время митинга полицейские задержали «одного из самых агрессивных участников», уроженца Винницкой области 1995 года рождения. В полиции отметили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Накануне у здания офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченый ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет. Участники акции требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».