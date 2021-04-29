Байден назвал белый расизм главной террористической угрозой в США

Президент США Джо Байден назвал сторонников «белого превосходства» главной террористической угрозой для страны. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед Конгрессом, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные разведывательные службы как самую смертельную террористическую угрозу для родины. Сегодня она исходит от терроризма, поддерживающего теорию белого превосходства», — заявил Байден.

В ходе выступления президент предложил демократам и республиканцам придти к консенсусу к первой годовщине смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.

Сотрудники полиции задержали Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег 25 мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота). Четверо полицейских повалили его на землю, поле чего один из них прижал его шею коленом. При этом задержанный говорил, что не может дышать. Однако полицейские это проигнорировали. Позднее задержанный скончался.