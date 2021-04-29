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Байден назвал белый расизм главной террористической угрозой в США

Президент США Джо Байден назвал сторонников «белого превосходства» главной террористической угрозой для страны. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед Конгрессом, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные разведывательные службы как самую смертельную террористическую угрозу для родины. Сегодня она исходит от терроризма, поддерживающего теорию белого превосходства», — заявил Байден.

Байден назвал справедливым обвинительный вердикт по делу Джорджа Флойда
Политика
Джо Байден

В ходе выступления президент предложил демократам и республиканцам придти к консенсусу к первой годовщине смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.

Сотрудники полиции задержали Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег 25 мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота). Четверо полицейских повалили его на землю, поле чего один из них прижал его шею коленом. При этом задержанный говорил, что не может дышать. Однако полицейские это проигнорировали. Позднее задержанный скончался.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты по всей стране. Протестующие поджигали машины и здания, грабили магазины. В десятках городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, власти вводили комендантский час.

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На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, всех арестовали.

21 апреля коллегия присяжных заседателей признала сотрудника полиции Дерека Шовина, прижавшего шею Флойда коленом, виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, повлекшее смерть по неосторожности. Экс-полицейскому грозит до 40 лет лишения свободы. Он свою вину отрицает.

Джо Байден США Конгресс расизм террористическая угроза
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