Корабль «Прогресс МС-14» затопили в несудоходной части Тихого океана

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-14» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование», — сообщили в компании.

В «Росмкосмосе» пояснили, что несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон (Новая Зеландия).

«Прогресс МС-14» запустили к Международной космической станции (МКС) 25 апреля 2020 года. С его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты МКС, две из них — внеплановые для уклонения от «космического мусора».