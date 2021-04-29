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Технологии и медиа ,  
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Корабль «Прогресс МС-14» затопили в несудоходной части Тихого океана

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-14» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Прогресс МС-14» сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование», — сообщили в компании.

В «Росмкосмосе» пояснили, что несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон (Новая Зеландия).

Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

«Прогресс МС-14» запустили к Международной космической станции (МКС) 25 апреля 2020 года. С его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты МКС, две из них — внеплановые для уклонения от «космического мусора».

Кроме того, корабль установил рекорд по длительности полета на околоземной орбите для кораблей данного семейства — 369 суток. До него рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993-1994 годах летал в составе станции «Мир» — 337 суток.

Сейчас в составе российского сегмента Международной космической станции находится грузовой корабль «Прогресс МС-16». Его запустили 15 февраля 2021 года. Следующий запуск российского «грузовика» запланирован на середину лета следующего года, рассказали в «Роскосмосе».

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