В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Об этом сообщает Reuters.

Против россиянина были выдвинуты обвинения по трем пунктам — отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии.

По версии американских властей, Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, через который пользователи перевели 1,2 млн биткойнов с 2011 года на общую сумму около $336 млн.

Кроме того, сторона обвинения указывает, что сервис использовался для услуг площадок «теневого интернета», в том числе по продаже наркотиков.