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В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Об этом сообщает Reuters.

Против россиянина были выдвинуты обвинения по трем пунктам — отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии.

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Фото:alex2takeoff / Facebook

По версии американских властей, Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, через который пользователи перевели 1,2 млн биткойнов с 2011 года на общую сумму около $336 млн.

Кроме того, сторона обвинения указывает, что сервис использовался для услуг площадок «теневого интернета», в том числе по продаже наркотиков.

По законам США, Стерлингову грозит до 10 лет заключения, а также штраф, размер которого определит суд.

В январе к 12 годам заключения в американской тюрьме суд приговорил  Андрея Тюрина. Его обвиняли в хакерской деятельности и мошенничестве в интернете. Также Тюрин признал себя виновным в краже данных клиентов банка JPMоrgan Chase и других компаний. По данным прокуратуры, он взломал данные почти 140 млн клиентов и украл информацию 12 компаний.

Россия США суд отмывание денег теневой оборот
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