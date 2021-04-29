Инфекционисты назвали возможные сроки повторной прививки от COVID-19

Примерно через полгода переболевшим коронавирусной инфекцией или тем, кто ранее получил прививку, необходимо проверить уровень антител. Об этом рассказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Нужно помнить, что антитела не вечны. Уже давно говорят о том, что через 5-6 месяцев иммунитет падает. Действительно, через полгода после болезни можно проверить уровень антител и раз в несколько месяцев повторять анализ», — сказал Малышев.

По его словам, это необходимо делать в одной лаборатории, так как в разных лабораториях разные тест-системы и разные показатели».

В 10-й версии временных рекомендаций Минздрава написано, что если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, то вакцинация на данный момент не нужна. Такое мнение в разговоре с РБК высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.