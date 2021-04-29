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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты назвали возможные сроки повторной прививки от COVID-19

Примерно через полгода переболевшим коронавирусной инфекцией или тем, кто ранее получил прививку, необходимо проверить уровень антител. Об этом рассказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Нужно помнить, что антитела не вечны. Уже давно говорят о том, что через 5-6 месяцев иммунитет падает. Действительно, через полгода после болезни можно проверить уровень антител и раз в несколько месяцев повторять анализ», — сказал Малышев.

По его словам, это необходимо делать в одной лаборатории, так как в разных лабораториях разные тест-системы и разные показатели».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 10-й версии временных рекомендаций Минздрава написано, что если человек переболел коронавирусом и у него есть антитела, то вакцинация на данный момент не нужна. Такое мнение в разговоре с РБК высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Там ни слова не написано про титр [антител]. Суммируя эти рекомендации и свою точку зрения — если у человека есть антитела, ему вакцинироваться не стоит», — сказал эксперт.

Вознесенский считает, что на сегодняшний день, при 5% вакцинированных от коронавируса по стране, стоит отдать предпочтение людям, которые еще не встречались с вирусом, и вакцинировать их. «А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации», — пояснил инфекционист.

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Он также добавил, что если коронавирусная инфекция будет меняться так же быстро, как вирус гриппа, то в этом случае необходимо будет ревакцинироваться раз в год или раз в два года. «Пока однозначных суждений об изменчивости вируса ни у кого нет», — резюмировал Вознесенский.

Ранее врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью агентству ТАСС рассказала, что переболевшим коронавирусом следует проверять титры антител каждые два-три месяца. По ее словам, если их значение будет ниже верхней границы нормы, то следует задуматься о вакцинации.

«Если человек вакцинирован, то будет достаточно обследоваться раз в полгода, а если человек перенес заболевание, то нужно стартовать с какой-то базовой точки и проверять титры антител раз в два-три месяца», — сказала Лысенко.

Она также отметила, что проверять титры антител желательно в одной и той же лаборатории,

коронавирус COVID-19 вакцинация иммунитет Антитела
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