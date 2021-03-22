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Италия экстрадирует в Россию главу задолжавшей кредиторам ₽2,8 млрд фирмы

Вид на здание Генеральной прокуратуры РФ
Вид на здание Генеральной прокуратуры РФ (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Италия экстрадирует в Россию предпринимателя, руководителя компании — поставщика шин «Трек» Андрея Смышляева, которого обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве собственной фирмы. Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадируют в Россию предпринимателя Андрея Смышляева», — говорится в сообщении.

Смышляеву вменяют статьи о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и о мошенничестве, связанном с неисполнением договорных обязательств в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК).

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Так, следствие считает, что в декабре 2015 года предприниматель совершил ряд действий, которые привели к невозможности вернуть кредиторам долг в сумме 2,8 млрд руб., в том числе управлению ФНС по Башкирии. В марте 2016 года «Трек» признали банкротом.

В прокуратуре также указали, что Смышляев был гендиректором и единственным участником ООО «Русшина-Тюмень». У компании было подписано дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи с предприятием ООО «Нокиан Шина» (подразделение финского концерна Nokian Tyres).

По версии следствия, Смышляев ввел контрагента в заблуждение, сказав, что не может оплатить вовремя поставленную продукцию на 1,5 млрд руб. После этого он вывел деньги и имущество из своей компании и скрылся за границей.

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В мае 2018-го предпринимателя признали банкротом, а в январе 2019-го суд выдал ордер на его арест. В итоге Смышляев был задержан в мае 2019 года итальянскими властями у себя на вилле на озере Комо. В феврале 2021-го итальянский Минюст дал согласие на экстрадицию бизнесмена в Россию. Смышляева доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.

экстрадиция преднамеренное банкротство Италия Башкортостан
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