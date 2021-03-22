Италия экстрадирует в Россию главу задолжавшей кредиторам ₽2,8 млрд фирмы
Италия экстрадирует в Россию предпринимателя, руководителя компании — поставщика шин «Трек» Андрея Смышляева, которого обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве собственной фирмы. Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадируют в Россию предпринимателя Андрея Смышляева», — говорится в сообщении.
Смышляеву вменяют статьи о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и о мошенничестве, связанном с неисполнением договорных обязательств в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК).
Так, следствие считает, что в декабре 2015 года предприниматель совершил ряд действий, которые привели к невозможности вернуть кредиторам долг в сумме 2,8 млрд руб., в том числе управлению ФНС по Башкирии. В марте 2016 года «Трек» признали банкротом.