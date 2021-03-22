Италия экстрадирует в Россию главу задолжавшей кредиторам ₽2,8 млрд фирмы

В прокуратуре также указали, что Смышляев был гендиректором и единственным участником ООО «Русшина-Тюмень». У компании было подписано дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи с предприятием ООО «Нокиан Шина» (подразделение финского концерна Nokian Tyres).

По версии следствия, Смышляев ввел контрагента в заблуждение, сказав, что не может оплатить вовремя поставленную продукцию на 1,5 млрд руб. После этого он вывел деньги и имущество из своей компании и скрылся за границей.

В мае 2018-го предпринимателя признали банкротом, а в январе 2019-го суд выдал ордер на его арест. В итоге Смышляев был задержан в мае 2019 года итальянскими властями у себя на вилле на озере Комо. В феврале 2021-го итальянский Минюст дал согласие на экстрадицию бизнесмена в Россию. Смышляева доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.