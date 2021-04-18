Из Испании в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на ₽7 млн

Фото: David Ramos / Getty Images

В Россию из Испании экстрадировали Алексея Германа, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСИН России осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере. — РБК)», — говорится в сообщении.

По данным МВД, обвиняемый в 2017 году с сообщниками похитил более 7 млн руб. С одним из участником группы он изготовил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании.

Как в итоге выяснилось, средства перевели на счет фирмы, которая не вела хозяйственную деятельность. Позднее участники группы эти деньги похитили.