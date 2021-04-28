В Индию вылетел второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Второй самолет МЧС России вылетел в Нью-Дели из аэропорта Жуковский с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправляет с связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Индии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Ранее в этот день в Индию вылетел первый борт МЧС с гумпомощью.

Как ожидается, два самолета доставят более 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Как уточнил глава Минпромторга России Денис Мантуров, речь идет о препарата «Фавипиравир» против СOVID-19. По словам министра, все оборудование, которое доставят в Индию, произведено в России и является высокотехнологичным.