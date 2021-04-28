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В Индию вылетел второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Второй самолет МЧС России вылетел в Нью-Дели из аэропорта Жуковский с партией гуманитарной помощи, которую Москва отправляет с связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Индии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Ранее в этот день в Индию вылетел первый борт МЧС с гумпомощью.

Как ожидается, два самолета доставят более 22 т груза: 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Как уточнил глава Минпромторга России Денис Мантуров, речь идет о препарата «Фавипиравир» против СOVID-19. По словам министра, все оборудование, которое доставят в Индию, произведено в России и является высокотехнологичным.

Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19
Политика
Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

Об экстренной помощи Индии, где резко возросло число заразившихся коронавирусом, заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с индийским премьером Нарендрой Моди.

В воскресенье, 25 апреля, в Индии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости за сутки — почти 353 тыс. случаев. По данным Минздрава страны, общее число заболевших COVID-19 там составляет почти 18 млн, умерли от вируса свыше 200 тыс. человек.

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Индия МЧС самолет гуманитарная помощь коронавирус новости
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Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью из-за COVID-19 вылетел в Индию
Общество
Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19
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