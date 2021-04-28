Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью из-за COVID-19 вылетел в Индию

Фото: МЧС России

Первый самолет с гуманитарной помощью от России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии вылетел в страну, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Индии. Помощь дружественной стране направляется для борьбы с пандемией и принятия необходимых мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

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Два самолета Ил-76 МЧС России доставят в Нью-Дели лекарства, медицинские изделия и оборудование. Всего — более 22 т.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал премьера Индии Нарендру Моди о том, что Москва предоставит этой стране экстренную гуманитарную помощь. В частности, рейсы МЧС доставят в Индию 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.