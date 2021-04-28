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Пандемия коронавируса ,  
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Россия передаст Индии 200 тыс. упаковок препарата против СOVID-19

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Россия доставит в Индию 200 тыс. упаковок препарата «Фавипиравир» против СOVID-19, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова передала РБК пресс-служба министерства.

Что происходит в Индии при рекордной заболеваемости COVID-19. Фотогалерея
Фотогалерея 

Кроме лекарств, в состав гуманитарной помощи войдут концентраторы кислорода (установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха), 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы, сказал Мантуров.

По его словам, все оборудование произведено в России и является высокотехнологичным.

Гуманитарный груз в Нью-Дели доставят два самолета Ил-76 МЧС, первый борт уже вылетел в Индию. Всего самолеты доставят в страну около 22 т груза.

Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19
Политика
Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

Ранее после телефонного разговора с индийским премьером Нарендрой Моди российский президент Владимир Путин объявил об экстренной помощи Индии, где резко возросло число заболевших COVID-19.

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25 апреля в Индии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости за сутки — почти 353 тыс. случаев. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет почти 18 млн, умерли от вируса 200 тыс. человек.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Индия Минпромторг России коронавирус COVID-19 Денис Мантуров
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