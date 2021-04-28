Россия передаст Индии 200 тыс. упаковок препарата против СOVID-19

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия доставит в Индию 200 тыс. упаковок препарата «Фавипиравир» против СOVID-19, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова передала РБК пресс-служба министерства.

Кроме лекарств, в состав гуманитарной помощи войдут концентраторы кислорода (установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха), 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы, сказал Мантуров.

По его словам, все оборудование произведено в России и является высокотехнологичным.

Гуманитарный груз в Нью-Дели доставят два самолета Ил-76 МЧС, первый борт уже вылетел в Индию. Всего самолеты доставят в страну около 22 т груза.