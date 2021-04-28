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МВД раскрыло мошенничество с продажей «КамАЗов» на ₽1 млрд

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудники МВД России раскрыли деятельность организованной группы, похищавшей деньги покупателей автомобилей «КамАЗ», сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция задержала троих фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой). По этой статье им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

По данным МВД, с января 2014 года участники группы похищали средства покупателей машин, действуя от имени дилеров «КамАЗа». Они продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. Машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, запрещенными к эксплуатации в России. При этом в паспорта транспортных средств злоумышленники вносили заведомо ложные сведения об их технических характеристиках.

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Фото:Carlos Castro / Contacto via ZUMA Press / Global Look Press

В ведомстве уточнили, что группа таким образом похитила более 1 млрд руб. Помимо этого, ее деятельность нанесла ущерб КамАЗу, так как под маркой официального производителя на рынок поступили нелегально произведенные автомобили низкого качества, добавили в МВД.

На прошлой неделе в Москве полицейские задержали четырех мужчин и женщину, которые похитили у граждан более 460 млн руб., используя принцип финансовой пирамиды. Сообщники заключали с клиентами договоры займа и обещали им выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Чтобы сымитировать обещанные выплаты, злоумышленники платили деньги из средств новых клиентов. Затем они выводили деньги через организации, подконтрольные другим компаниям, отметили в МВД. С заявлениями о хищении денег обратились более 120 граждан.

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