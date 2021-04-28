Песков опроверг данные Bloomberg о «неофициальной статистике» по COVID-19

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«Неофициальной статистики» правительства России по коронавирусной инфекции не существует. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, передает ТАСС.

«Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет», — подчеркнул представитель Кремля, назвав подобные утверждения «абсурдными и не соответствующими действительности».

Песков напомнил, что оперативный штаб каждый день около полудня публикует новую статистику по числу заболевших, выздоровевших и умерших во всех регионах России.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что, по «неофициальной статистике правительства», в России якобы началась третья волна коронавируса.