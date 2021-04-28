Путин обсудит с французскими бизнесменами совместные проекты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 29 апреля проведет видеоконференцию с руководителями ряда ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию «Франко-российская торгово-промышленная палата». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят актуальные вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В том числе речь пойдет о реализации крупных совместных проектов.

Одна из последних встреч Путина с представителями французских деловых кругов прошла в апреле 2019 года в Москве. Во время той встречи российский лидер, в частности, заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Собора Парижской Богоматери, где незадолго до этого произошел пожар.