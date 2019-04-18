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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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РФПИ и суверенный фонд Франции создадут сеть центров для пожилых людей
РФПИ, суверенный фонд Франции Bpifrance и компания Orpea Group вложат до €200 млн в создание сети центров ухода за пожилыми людьми. В России появилось поколение, готовое платить за «достойную старость родителей», отмечают эксперты
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital и Orpea Group, компания — оператор реабилитационных центров для пожилых людей, договорились о создании в России сети реабилитационных центров, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта. Со​ответствующее соглашение будет подписано в рамках встречи российского президента Владимира Путина с французским бизнесом, которая пройдет в четверг, 18 апреля. Представитель РФПИ подтвердил, что фонд участвует в проекте с Оrpea и Bpifrance.

Первый совместный транш в проект согласован на уровне €200 млн, рассказывает источник РБК, но в дальнейшем объем вложений может быть увеличен. К проекту в перспективе могут присоединиться ближневосточные суверенные фонды из числа соинвесторов РФПИ. Средства пойдут на строительство реабилитационного центра под брендом Clinea в медицинском кластере в «Сколково» (о его появлении в начале апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин; откроется в 2022 году), а также центров в российских регионах — первый транш инвестиций предполагает открытие 20–30 подобных учреждений. Сейчас рассматриваются площадки в центральном регионе, на юге и Дальнем Востоке, уточняет собеседник РБК.

По словам Кирилла Дмитриева, главы РФПИ, «инвестируя в строительство современных многопрофильных реабилитационных клиник, РФПИ совместно с партнерами вносит вклад в выполнение целей, предусмотренных нацпроектом «Здравоохранение». «Многолетний опыт Orpea в предоставлении медицинских услуг мирового уровня также позволит применить в России лучшие практики и поддержит дальнейшее развитие индустрии по уходу и реабилитации», — отметил он.

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Реновация для пожилых: как Сбербанк хочет развивать дома престарелых

Orpea Group в России, как и во всем мире, будет реализовывать концепцию elderly care — то есть комплексного ухода за престарелыми людьми. Компания развивает центры реабилитации, дома престарелых постоянного проживания, службу ухода на дому и психиатрические диспансеры (в некоторых их них также оказывается помощь молодежи в возрасте 15–25 лет), основные бренды компании — Clinea, Celenus и La Métairie.

Сейчас под управлением Orpea Group 950 клиник на 96,5 тыс. коек в 14 странах (помимо Европы учреждения есть в Китае и Бразилии). Больше всего — 354 центра на 33,443 тыс. коек — расположено во Франции. Согласно данным Минтруда, на начало 2018-го всего в России действовало более 1,5 тыс. стационарных организаций социального обслуживания, в том числе 584 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 525 психоневрологических интерната, а также 30 геронтологических центров. Их совокупная вместительность — около 290 тыс. мест.

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По данным Росстата на июнь 2018-го, в России было 37,362 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше). Согласно опросу аналитического центра НАФИ (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа), большая часть россиян (77%) считают, что помощь людям, оставшимся в одиночестве в пожилом возрасте, должны оказывать их родственники. Почти половина респондентов (42%) уповают на помощь госслужб — например, органов соцзащиты. На ближний круг (друзья, соседи) рассчитывает каждый пятый (21%). 17% считают, что помощь пожилым должны оказывать волонтеры и добровольцы.

Каковы перспективы сегмента ухода за страшим поколением в России — в материале «РБК Pro».

Авторы: Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова, Роман Кирьянов, Егор Губернаторов
Теги: РФПИ, старость, пожилые люди
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