РФПИ и суверенный фонд Франции создадут сеть центров для пожилых людей

РФПИ, суверенный фонд Франции Bpifrance и компания Orpea Group вложат до €200 млн в создание сети центров ухода за пожилыми людьми. В России появилось поколение, готовое платить за «достойную старость родителей», отмечают эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital и Orpea Group, компания — оператор реабилитационных центров для пожилых людей, договорились о создании в России сети реабилитационных центров, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта. Со​ответствующее соглашение будет подписано в рамках встречи российского президента Владимира Путина с французским бизнесом, которая пройдет в четверг, 18 апреля. Представитель РФПИ подтвердил, что фонд участвует в проекте с Оrpea и Bpifrance.

Первый совместный транш в проект согласован на уровне €200 млн, рассказывает источник РБК, но в дальнейшем объем вложений может быть увеличен. К проекту в перспективе могут присоединиться ближневосточные суверенные фонды из числа соинвесторов РФПИ. Средства пойдут на строительство реабилитационного центра под брендом Clinea в медицинском кластере в «Сколково» (о его появлении в начале апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин; откроется в 2022 году), а также центров в российских регионах — первый транш инвестиций предполагает открытие 20–30 подобных учреждений. Сейчас рассматриваются площадки в центральном регионе, на юге и Дальнем Востоке, уточняет собеседник РБК.

По словам Кирилла Дмитриева, главы РФПИ, «инвестируя в строительство современных многопрофильных реабилитационных клиник, РФПИ совместно с партнерами вносит вклад в выполнение целей, предусмотренных нацпроектом «Здравоохранение». «Многолетний опыт Orpea в предоставлении медицинских услуг мирового уровня также позволит применить в России лучшие практики и поддержит дальнейшее развитие индустрии по уходу и реабилитации», — отметил он.

Orpea Group в России, как и во всем мире, будет реализовывать концепцию elderly care — то есть комплексного ухода за престарелыми людьми. Компания развивает центры реабилитации, дома престарелых постоянного проживания, службу ухода на дому и психиатрические диспансеры (в некоторых их них также оказывается помощь молодежи в возрасте 15–25 лет), основные бренды компании — Clinea, Celenus и La Métairie.