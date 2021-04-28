Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

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Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, как выбирать яйца, творог и куличи для празднования Пасхи, они размещены на сайте ведомства.

При выборе яиц в ведомстве просят обращать внимание на день сортировки, а также на внешний вид: скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Хранить их рекомендуют в холодильнике, чтобы исключить размножение патогенных микроорганизмов. Вареные яйца также должны храниться в холодильнике, притом не более 36 часов.

Чтобы выбрать правильный творог для приготовления пасхи, в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на внешний вид. Качественный продукт должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом. Кроме того, в магазине следует проверять герметичность упаковки и информацию об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

При выборе готового кулича в пресс-службе советуют обращать внимание на состояние верхушки: если она мокрая, то продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Не допускаются также липкость и белесый налет.