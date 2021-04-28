Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Послы стран Прибалтики прибыли в МИД после высылки российских дипломатов Политика, 11:34 УАЗ договорился о сборке внедорожников в Эфиопии Авто, 11:34 Исследование: как круг общения влияет на успеваемость студентов Экономика образования, 11:30 В России выявили минимальное с 27 сентября число заражений в сутки Общество, 11:29 Смартфон собирает данные: как их сохранить РБК и M.Video, 11:27 Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным Политика, 11:25 Лавров заявил об отсутствии желания у России «устраивать козни» Чехии Политика, 11:24 Директор L'Oréal в России — о том, как пандемия повлияла на рынок красоты Партнерский материал, 11:24 Василевский сделал 36 сейвов в игре с «Чикаго» и вывел «Тампу» в плей-офф Спорт, 11:21 Новосибирца приговорили к семи годам колонии за призывы к терроризму Общество, 11:19 АФК «Система» допустила выход на биржу «Медси», «Степи» и «Биннофарма» Инвестиции, 11:10 Россиянка назвала неожиданным снятие флага во время матча ЧМ по шашкам Спорт, 11:07 Российские компании включились в повестку по борьбе с изменением климата Партнерский материал, 11:05 «Сравнимо с появлением интернета»: Как криптовалюты влияют на экономику Крипто, 11:01
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, как выбирать яйца, творог и куличи для празднования Пасхи, они размещены на сайте ведомства.

При выборе яиц в ведомстве просят обращать внимание на день сортировки, а также на внешний вид: скорлупа должна быть без повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Хранить их рекомендуют в холодильнике, чтобы исключить размножение патогенных микроорганизмов. Вареные яйца также должны храниться в холодильнике, притом не более 36 часов.

Чтобы выбрать правильный творог для приготовления пасхи, в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на внешний вид. Качественный продукт должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом. Кроме того, в магазине следует проверять герметичность упаковки и информацию об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

При выборе готового кулича в пресс-службе советуют обращать внимание на состояние верхушки: если она мокрая, то продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Не допускаются также липкость и белесый налет.

В этом году православную Пасху отмечают 2 мая. К патриаршему пасхальному ночному богослужению 1 мая в Москву из Израиля доставят Благодатный огонь. Доставку будет осуществлять Фонд Андрея Первозванного в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако раздавать Благодатный огонь во Внуково верующим не будут из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg

Новые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, на майские праздники и Пасху вводить в России не планируют, говорила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, везде продолжают действовать все ранее введенные ограничения, местные власти «снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения коронавирусной инфекции на территории конкретного региона».

При этом из-за религиозных праздников, которые будут отмечаться в период с 1 по 10 мая, главам религиозных конфессий также поручено придерживаться ранее введенных мер профилактики коронавируса. «Задачами сегодняшнего дня являются сохранение масочного режима, контроль за соблюдением этого масочного режима, соблюдение социальной дистанции, дезинфекционного режима», — отметила Голикова (цитата по ТАСС).

14 апреля первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал ТАСС, что в столичном регионе ограничений на посещение московских кладбищ на Пасху не будет. На 16 кладбищ даже запустили бесплатные автобусы, которые ходят каждые 15–20 минут.

Пасха Роспотребнадзор продукты питания
Материалы по теме
В Фонде Андрея Первозванного назвали дату доставки Благодатного огня
Общество
Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter