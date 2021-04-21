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К кладбищам Москвы запустили бесплатные автобусы

К 16 крупнейшим кладбищам Москвы запустили бесплатные автобусы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«Автобусы ходят каждые 15-20 минут в зависимости от кладбища. Для этих целей автопарк на первом этапе был пополнен 25 автобусами ГАЗель Next Citiline. Перевозка граждан осуществляется на безвозмездной основе», — сообщили в учреждении.

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За первую неделю было совершено 3 тыс. рейсов и перевезено свыше 26 тыс. пассажиров. В ГБУ «Ритуал» пояснили, что автобусные маршруты были запущены в преддверии Пасхальных праздников. В учреждении ожидают, что основная нагрузка на маршруты придется на Вербное воскресенье, 25 апреля, и Пасху, 2 мая.

В программу безопасной перевозки вошли следующие кладбища: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское (центральная и южная территории)», — заключили в пресс-службе.

Пасха кладбище Москва автобусы новости
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