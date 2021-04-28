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Бизнес ,  
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Фонд ВЭБа и РВК инвестирует до 2 млрд руб. в «умные города»

Вид Владивостока
Вид Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Фонд ВЭБа и РВК вложит до 2 млрд руб. в проекты «Умный город» на Дальнем Востоке. Об этом РБК сообщил гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ, инвесторы — «Роснано», ВЭБ.ДВ и РВК) Руслан Саркисов.

Запуском «Умного города» в Приморском крае на правах государственно-частного партнерства с регионом займется информационная система «Цифровое Приморье», в которую ДФВТ уже инвестировал 200 млн руб.

Так, «Цифровое Приморье», правительство Приморского края и администрации городов Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск 12 апреля подписали соглашение на 12 лет о реализации проекта.

«Умный город» включает единую карту жителя края, региональный портал для получения госуслуг, системы управления парковочными пространствами, отапливаемые остановки, «умные» светофоры и другое. Общую стоимость проекта оценили в 5 млрд руб.

По словам Саркисова, ДФВТ также планирует привлечь до 15 млрд руб. частного и банковского финансирования на эти проекты.

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Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«За счет внедрения систем «Умный регион» и «Умный город» процессы управления становятся более прозрачными, гибкими и эффективными», — подчеркнул он.

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В России ведомственный проект «Умный город» реализует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Этот проект уже охватил 209 городов и административных центров с населением более 100 тыс. человек, включая Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары.

В Москве стратегию «Умного города» реализуют с 2011 года. Благодаря ей в городе внедряют экспериментальные технологии, в том числе «умные» парковки, системы освещения и видеонаблюдения, сбора мусора. Столица также начала сотрудничать с «Яндексом» в рамках тестирования беспилотных автомобилей.

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