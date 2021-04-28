У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, следует из информации на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единой геофизической службы РАН»

Так, в 203 км от с. Мильково Камчатского края в 01:07 мск были зафиксированы толчки магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

В управлении МЧС по Камчатскому краю РБК сообщили, что населенные пункты не ощутили влияния сейсмолявления. Угрозы появлению цунами тоже не было.

«Неощущаемое землетрясение, угрозы жизнедеятельности населению нет», — сказали в ведомстве.