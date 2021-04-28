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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, следует из информации на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единой геофизической службы РАН»

Так, в 203 км от с. Мильково Камчатского края в 01:07 мск были зафиксированы толчки магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

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В управлении МЧС по Камчатскому краю РБК сообщили, что населенные пункты не ощутили влияния сейсмолявления. Угрозы появлению цунами тоже не было.

«Неощущаемое землетрясение, угрозы жизнедеятельности населению нет», — сказали в ведомстве.

До этого землетрясения у берегов Камчатки фиксировали 23 апреля: два магнитудой 4,0 недалеко от поселка Усть-Камчатск и одно магнитудой 4,4 в 143 км от Петропавловска-Камчатского. Тогда жители тоже не ощутили толчки.

Ранее, 27 апреля, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в районе островов Кермадек в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 км.

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