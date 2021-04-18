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Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина

Байден заявил о кризисе на границе и решил повысить квоту приема беженцев

Что такое индивидуальный пенсионный план

В США во время стрельбы в ТЦ погиб человек

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета в реку

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова сократился почти в 11 раз за год

В Совфеде обвинили Чехию в желании «подыграть товарищам по НАТО»

Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м

NASA назвало новую дату первого полета вертолета на Марсе

На западе Москвы загорелся ангар на площади 200 кв. м

На севере Москвы при пожаре в жилом доме пострадали три человека

В ООН проверят обогащение урана в Иране

В Чехии не исключили отказ в допуске России до тендера на АЭС