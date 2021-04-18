Общество , 18 апр, 03:05
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом говорится на сайте краевого главка МЧС.
«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось», — уточняется в сообщении.
Эпицентр землетрясение располагался на глубине 90 километров. Подземные толчки зафиксировали в 170 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее у берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 км от Петропавловска-Камчатского.