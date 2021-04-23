На Камчатке произошли три землетрясения магнитудой до 4,4

У берегов Камчатки зарегистрировали три землетрясения, два магнитудой 4,0 и одно — 4,4. Об этом говорится на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентры более слабых подземных толчков зафиксировали в 180 и 140 км от поселка Усть-Камчатск. Третье землетрясение произошло в 143 км от города Петропавловск-Камчатский.

Региональный главк МЧС сообщил, что в населенных пунктах сейсмособытия за последнее время не ощущались.

Ранее в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался на глубине 90 км. Подземные толчки зафиксировали в 170 км от Петропавловска-Камчатского.