Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций по делу «Сети»

Верховный суд отклонил кассационные жалобы по делу «Сети», фигуранты которого были осуждены за участие в террористическом сообществе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Судом рассмотрены кассационные жалобы защиты осужденных, в их удовлетворении отказано», — сказали в суде.

Фигуранты в своих заявлениях хотели обжаловать приговор, вынесенный апелляцией. Верховный суд решил, что принятые нижестоящими инстанциями решения были законны.

В феврале прошлого года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе признал виновными в создании и участии в террористическом сообществе семерых анархистов. По мнению следствия, они хотели совершить атаки во время выборов президента, а также ЧМ по футболу в 2018 году.