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Госсекретарь США рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

У США и России есть общие сферы для сотрудничества, но американские власти должны реагировать на вызовы, которые ставит российская сторона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Мы ищем сферы, где у нас есть общие интересы для сотрудничества: например, мы продлили Договор СНВ. Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где мы можем найти возможность работать вместе, потому что это соответствует нашим общим интересам. Но для начала необходимо отчетливо видеть вызовы, которые ставит Россия, и реагировать на них», - сказал Блинкен.

СМИ сообщили о планах США на «откровенный разговор» с Россией
Политика
Фото:Michael Reynolds / Pool via CNP / picture alliance / Consolidated / ТАСС

При этом он добавил, что США и их союзники намерены и дальше использовать санкционные механизмы в отношениях с Россией. Основанием такой политики Блинкен назвал вмешательство в американские выборы, хакерские атаки на инфраструктуру США, конфликт на Украине и помощь противникам Соединенных Штатов в Афганистане. Санкции он назвал эффективными рычагами давления и в качестве примера привел введенные недавно ограничения в отношении Москвы и Пекина.

13 апреля президент США Джозеф Байден и российский глава государства Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры договорились организовать личную встречу. После этого в Белом доме сообщили, что встреча может пройти уже летом. Кремль заявил, что дата переговоров пока неизвестна.

15 апреля США ввели санкции в отношении России. Теперь американские финансовые институты не смогут участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина или Центробанка. Запрет введен на рублевые бумаги, которые выпустят после 14 июня 2021 года.

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