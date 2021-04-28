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Высылки дипломатов ,  
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Лавров рассказал об отказе США «обнулить» дипломатический конфликт

Россия предлагала США решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена ответила отказом на эти предложения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Министр уточнил, что соответствующий разговор у него был с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — сказал Лавров.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Он отметил, что Россия не отвечала на эти поступки США, поскольку администрация американского экс-президента Дональда Трампа просила не реагировать на действия его предшественника. Но, по словам Лаврова, ситуация не изменилась ни с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев, ни с вступлением в должность Байдена.

Последний в телефонном разговоре заверял президента России Владимира Путина, что США проведут серьезный разбор двусторонних отношений, сказал Лавров. Министр добавил, что итогами этой беседы «стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали <...> ассиметрично».

В декабре 2016 года американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив Россию в преследовании американских дипработников. Тогда же были закрыты две загородные резиденции российских дипмиссий в Нью-Йорке и Мэриленде.

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В августе 2017-го уже новая на тот момент администрация Трампа закрыла представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Россия тогда сократила число парковочных мест американских диппредставительств в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. В декабре 2020 года госдепартамент объявил о закрытии генконсульств страны в Екатеринбурге и Владивостоке.

15 апреля 2021-го США заявили, что вышлют 10 российских дипломатов. В ответ российские власти объявили о высылке 10 представителей американской дипломатической миссии.


 

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