Лавров рассказал об отказе США «обнулить» дипломатический конфликт

Россия предлагала США решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена ответила отказом на эти предложения. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Министр уточнил, что соответствующий разговор у него был с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия не отвечала на эти поступки США, поскольку администрация американского экс-президента Дональда Трампа просила не реагировать на действия его предшественника. Но, по словам Лаврова, ситуация не изменилась ни с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев, ни с вступлением в должность Байдена.