Патрульный катер береговой охраны США отправился в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США «Hamilton» (Фото: USNavyEurope / Twitter)

Военно-морские силы США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны США Hamilton. Об этом говорится в сообщении 6-го флота Военно-морских сил США в Twitter.

«Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после учений с ракетным эсминцем Roosevelt в Эгейском море», — говорится в сообщении.

В Черном море катер береговой охраны США проведет учения с союзниками по НАТО.

Минобороны России 24 апреля приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в зоне в трех районах Черного моря — на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), и на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Запрет будет действовать в течение полугода, с 24 апреля по 31 октября 2021 года.