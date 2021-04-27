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Патрульный катер береговой охраны США отправился в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США «Hamilton»
Патрульный катер береговой охраны США «Hamilton» (Фото: USNavyEurope / Twitter)

Военно-морские силы США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны США Hamilton. Об этом говорится в сообщении 6-го флота Военно-морских сил США в Twitter.

«Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после учений с ракетным эсминцем Roosevelt в Эгейском море», — говорится в сообщении.

В Черном море катер береговой охраны США проведет учения с союзниками по НАТО.

Россия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей
Политика
Фото:Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны России 24 апреля приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в зоне в трех районах Черного моря — на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), и на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Запрет будет действовать в течение полугода, с 24 апреля по 31 октября 2021 года.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал этот запрет эскалацией по подрыву и дестабилизации Украины. По его словам, Россия неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море.

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14 апреля в Черноморский флот России вышел в море для проведения учений. Экипажи кораблей проводили зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. В учениях участвовали самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота. Учения завершились 23 апреля. По сообщению Минобороны, в тот же день более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации.

ВМС США Черное море береговая охрана
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