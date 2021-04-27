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Конфликт в Донбассе ,  
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В Киеве назвали вероятную тему для встречи Путина и Зеленского

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на планирующейся встрече могут обсудить итоги реализации договоренностей, которые были достигнуты на саммите «нормандской четверки» в конце 2019 года. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре [2019 года] во время саммита «нормандского формата». Надо проговорить большое количество вопросов», — сказал он.

Ермак отметил, что пока не известны ни дата, ни место проведения переговоров, однако он по поручению Зеленского работает над организацией встречи.

По словам Ермака, переговоры двух президентов могут стать «знаковыми и действительно историческими».

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На прошлой неделе на фоне эскалации на юго-востоке Украины Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке Донбасса, где идет война».

Путин в ответ заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинским властям стоит в первую очередь вести переговоры с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и только потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, включая Россию. Киев с начала конфликта в 2014 году отказывается от прямых переговоров между президентом и лидерами ДНР и ЛНР.

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В то же время российский лидер заявил, что готов обсудить с украинским коллегой двусторонние отношения Москвы и Киева. Путин предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время». Зеленский говорил, что место проведения таких переговоров не имеет значения.

«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. В последний раз встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина «нормандский формат»
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