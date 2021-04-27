В Киеве назвали вероятную тему для встречи Путина и Зеленского

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на планирующейся встрече могут обсудить итоги реализации договоренностей, которые были достигнуты на саммите «нормандской четверки» в конце 2019 года. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре [2019 года] во время саммита «нормандского формата». Надо проговорить большое количество вопросов», — сказал он.

Ермак отметил, что пока не известны ни дата, ни место проведения переговоров, однако он по поручению Зеленского работает над организацией встречи.

По словам Ермака, переговоры двух президентов могут стать «знаковыми и действительно историческими».