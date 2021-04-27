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В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается обязать владельцев чипировать животных. Проект закона опубликован в базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в ст. 9 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложение внесено Государственным собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

«Часть 1 статьи 9 федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ <...> дополнить пунктом 6 следующего содержания: осуществление регистрации животных с целью их идентификации и учета в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации», — говорится в проекте.

В пояснительной записке обращается внимание на то, что сейчас чипирование животных предусмотрено только ветеринарным законодательством, в частности ст. 25 закона «О ветеринарии», согласно которой животные, кроме диких, подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней. Перечень животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза России от 22 апреля 2016 года № 161.

Однако всеобщая идентификация и учет животных не реализуются на практике, отмечается в пояснительной записке.

В Госдуму внесли проект о правилах посещения магазинов и кафе с животными
Общество
Фото:Игорь Руссак / РИА Новости

«В отношении обращения с животными процедура ветеринарного учета и идентификации животных, предусмотренная ветеринарным законодательством, является не основной, а лишь второстепенной задачей», — указывается в ней. А отсутствие упоминания об этой процедуре в законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» делает многие положения «формальными и малоэффективными», отмечается в записке.

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В то же время чипирование позволит облегчить поиск потерявшегося питомца, свободно путешествовать с животными, привлекать к ответственности недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, обезопасить людей и животных от общих заболеваний. «Данное нововведение также позволит, к примеру, решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки», — считают авторы инициативы.

Они отметили, что такие случаи нередки, однако, «как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удается избежать ответственности», так как доказать, что собака принадлежит ему, почти невозможно. Если же животное будет чипировано, то установить хозяина можно будет почти сразу, полагают авторы проекта.

В конце марта похожий законопроект был внесен в Госдуму Законодательным собранием Челябинской области. Авторы инициативы предложили обязать хозяев собак и кошек регистрировать их. По мнению авторов, это позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам, а также сократит число бездомных животных.

Госдума законопроект чипы животные
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