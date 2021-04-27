В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных

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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается обязать владельцев чипировать животных. Проект закона опубликован в базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в ст. 9 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложение внесено Государственным собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

«Часть 1 статьи 9 федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ <...> дополнить пунктом 6 следующего содержания: осуществление регистрации животных с целью их идентификации и учета в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации», — говорится в проекте.

В пояснительной записке обращается внимание на то, что сейчас чипирование животных предусмотрено только ветеринарным законодательством, в частности ст. 25 закона «О ветеринарии», согласно которой животные, кроме диких, подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней. Перечень животных, подлежащих идентификации и учету, утвержден приказом Минсельхоза России от 22 апреля 2016 года № 161.

Однако всеобщая идентификация и учет животных не реализуются на практике, отмечается в пояснительной записке.