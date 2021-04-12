В Госдуму внесли проект о правилах посещения магазинов и кафе с животными

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о праве правительства устанавливать требования о посещении предприятий общепита и магазинов гражданам с животными следует из электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что некоторые владельцы мелких пород собак берут их с собой в кафе, рестораны и супермаркеты, где сажают их в тележки, предназначенные для продуктов. Из-за этого «происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом», считают авторы законопроекта, возникают конфликтные ситуации "на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства" и неясность, можно ли посещать заведения общепита в сопровождении животного-компаньона.

В связи с этим авторы инициативы предлагают наделить правительство полномочием по урегулированию этих вопросов.

В 2014 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило внести на рассмотрение законопроект «Об ответственном отношении к домашним животным», который бы запрещал нахождение с любыми животными в общественных местах. Однако эти изменения приняты не были.