«Спутник V» зарегистрировали в Бангладеш

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В Народной Республике Бангладеш зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Народная Республика Бангладеш стала 62-й страной, в которой зарегистрирован «Спутник V», — сказали в фонде.

В октябре 2020 года министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен дал интервью «РИА Новости», в котором попросил Россию доставить «Спутник V» при первой возможности.

Вакцину против COVID-19 «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, которые планируется закончить к середине июня. Согласно данным журнала Lancet, эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.