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Общество ,  
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Роспотребнадзор исключил запрет на продажу алкоголя в майские праздники

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя в майские праздники. Сообщение об этом появилось в Instagram ведомства, передает «РИА Новости».

«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», — приводит агентство сообщение в Stories Роспотребнадзора, которое в настоящий момент уже недоступно.

В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Ранее власти столицы Тувы, Кызыла, запретили розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая. В мэрии города рекомендовали руководителям предприятий общественного питания не продавать алкоголь, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, а тем, кто будет участвовать в праздничных мероприятиях по случаю Дня весны и труда и Дня Победы, запретили приносить алкоголь с собой.

Кроме Тувы продажу алкогольных напитков в майские праздники запретили и в других городах: в Тюмени — запрет действует 1 и 9 мая, в Волгограде — тоже 1 и 9 мая, в Перми — только 1 мая.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время обсуждения эпидемической обстановки в стране. Она объяснила необходимость этой меры тем, что люди не будут возвращаться в города на общественном транспорте, что позволит не увеличивать риски более активного распространения коронавирусной инфекции.

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