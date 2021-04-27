В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Кызыла — столицы Тувы — установили запрет на розничную продажу алкоголя в городе с 1 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Руководителям предприятий общественного питания рекомендовано не продавать алкоголь, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, говорится в сообщении мэрии.

Тем, кто собирается принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, запретили приносить с собой алкогольные напитки.

В мэрии предупредили, что полиция будет проводить рейды на территории Кызыла, чтобы выявить факты незаконной торговли алкоголем.