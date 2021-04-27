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Общество ,  
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В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Кызыла — столицы Тувы — установили запрет на розничную продажу алкоголя в городе с 1 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Руководителям предприятий общественного питания рекомендовано не продавать алкоголь, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, говорится в сообщении мэрии.

Тем, кто собирается принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, запретили приносить с собой алкогольные напитки.

В мэрии предупредили, что полиция будет проводить рейды на территории Кызыла, чтобы выявить факты незаконной торговли алкоголем.

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Общество

Дни с 1 по 10 мая в России будут нерабочими, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Пойти на этот шаг предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе обсуждения эпидемической обстановки в стране. Свое предложение она объяснила тем, что длинные выходные помогут россиянам сократить число поездок на дачу в общественном транспорте, а вместе с этим — сократить риск активного распространения коронавирусной инфекции.

Региональные власти могут самостоятельно ограничивать продажу алкоголя. Ранее в Перми запретили продавать алкоголь 1 мая. Нарушителей этого требования ждет административный штраф до 40 тыс. руб., сообщил «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Запрет на продажу алкоголя в майские праздники также будет действовать в Тюмени, сообщало онлайн-издание «72.RU» со ссылкой на департамент потребительского рынка администрации города. Там алкогольные напитки нельзя будет купить 1 и 9 мая, а также 20 мая, во время празднования последнего звонка в тюменских школах.

Также не будут продавать алкоголь 1 и 9 мая в Волгограде, сообщал «Волгоград Онлайн».

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